Das Wetter in Bayern: Nachts Tiefstwerte zwischen neun und ein Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend verbreitet bewölkt und windig, vereinzelt fällt etwas Regen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen neun und einem Grad. Morgen von den Alpen her zunehmend freundlich. Dienstag und Mittwoch in Südbayern weiterhin oft sonnig, im Norden überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen. Maximal 6 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 18:00 Uhr