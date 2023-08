Das Wetter in Bayern: Nachts teils wolkig, teils länger klar; Tiefstwerte 13 bis 18 Grad.

Das Wetter in Bayern Am Abend teils heftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Kreis Kelheim und in der Stadt und im Landkreis Regensburg. Ansonsten meist freundlich. In der Nacht teils wolkig, teils länger aufklarend; anfangs sind im Norden noch Gewitter möglich. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Morgen und auch am Montag und Dienstag wechselhaft mit lokalen Gewittern. Höchstwerte 24 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 19:00 Uhr