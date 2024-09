Das Wetter in Bayern: Nachts teils wolkig, teils länger klar; Abkühlung auf 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar mit Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 8 Grad. Morgen Vormittag im Osten nochmals recht freundlich, im Westen zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Dienstag und Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte morgen 20 bis 23, in den folgenden Tagen zwischen 16 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 20:00 Uhr