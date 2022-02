Das Wetter in Bayern: Nachts teils wolkig, teils klar; +5 bis -3 Grad

Scholz sieht deutlichen Spielraum für Verhandlungen in Ukraine-Krise

Moskau: Bundeskanzler Scholz sieht bei den Bemühungen für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts deutlichen Spielraum für Verhandlungen. Nach einem dreistündigen Gespräch mit Russlands Präsidenten Putin sagte er, die diplomatischen Möglichkeiten seien bei weitem nicht ausgeschöpft. Der von Moskau angekündigte Teilabzug russischer Soldaten von der ukrainischen Grenze sei ein gutes Zeichen, erklärte Scholz. Bundespräsident Steinmeier reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung Moskaus. Am Rande eines Staatsbesuchs in Lettland erklärte er, es brauche nach dem erheblichen Truppenaufbau an der Westgrenze der Russlands "klare, belastbare, glaubwürdige Signale der Deeskalation". Putin bekundete seine Bereitschaft, mit dem Westen weiter in Fragen der europäischen Sicherheit zusammenzuarbeiten. Kriegsabsichten wies der Kreml-Chef erneut zurück.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 21:15 Uhr