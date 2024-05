Das Wetter in Bayern: Nachts teils kräftiger Regen und Gewitter, 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils ergiebiger Regen, teils mit heftigen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Südbayern mit Sturmböen und Hagel. Nach Mitternacht beruhigt sich das Wetter von Westen her. Abkühlung auf 14 bis 8 Grad. Bis Fronleichnam teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 20:00 Uhr