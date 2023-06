Meldungsarchiv - 22.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Abends teils sonnig, teils wolkig. Der Deutsche Wetterdienst warnt am westlichen Alpenvorland vor schweren Gewittern, mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Diese können auch andernorts bis in die Nacht andauern. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und gebietsweise schauerartige, örtlich gewittrige Regenfälle, dabei windig. Am Wochenende meist sonnig und trocken bei maximal 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2023 19:00 Uhr