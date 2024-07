Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend wechselnd bewölkt mit Sonne und etwas Regen. In der Nacht nur im Süden noch Regen, 15 bis 10 Grad. Morgen und am Samstag vielerorts freundlich, ab Samstagnachmittag Schauer und Gewitter. Am Sonntag in Unterfranken sonnige Abschnitte, sonst bewölkt mit Schauern. Höchstwerte 17 bis 25, am Samstag auch bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 18:15 Uhr