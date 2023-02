Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils trüb bei Tiefstwerten zwischen -1 und -6 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Berliner CDU reklamiert Regierungsauftrag in der Hauptstadt für sich

Berlin: Die CDU nimmt für sich in Anspruch, die künftige Berliner Landesregierung zu bilden. Nach den Worten des Bundesvorsitzenden Merz hat der bisherige Senat aus SPD, Grünen und Linken zwar rechnerisch noch eine Mehrheit. Politisch habe er diese gestern aber verspielt. Auch der Berliner Spitzenkandidat Wegner sprach von einem klaren Regierungsauftrag für die CDU. Er will SPD und Grüne noch am Abend zu Gesprächen einladen. Beide erklärten sich zu Sondierungen mit der CDU bereit. Die Grünen beanspruchen das Amt der Regierenden Bürgermeisterin nicht für sich. Spitzenkandidatin Jarrasch bekräftigte zugleich, dass sie die Koalition mit SPD und Linkspartei fortsetzen möchte. Die Grünen waren bei der gestrigen Wahl zum Abgeordnetenhaus nur ganz knapp hinter der SPD auf Rang drei gelandet. Deren Spitzenkandidatin Giffey kündigte Gespräche mit allen demokratischen Parteien an. Nötig sei eine Neu-Ausrichtung der Landespolitik mit dem Ziel, Vertrauen zurückzugewinnen und die Spaltung der Stadt zu überwinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2023 19:15 Uhr