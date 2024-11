Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils neblig; Tiefstwerte -8 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts klar. In der Nacht in manchen Niederungen zunehmend neblig. Temperaturrückgang auf -3 bis -8 Grad. Die Aussichten: Morgen teils sonnig, teils trüb durch zähen Nebel oder Hochnebel. Montag und Dienstag nur noch kurze sonnige Abschnitte, zunehmend regnerisch. Tageshöchsttemperaturen zwischen 0 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 17:00 Uhr