Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils neblig; Tiefstwerte -1 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst Schauer, dann teils klar, teils neblig. Abkühlung auf +4 bis -1 Grad. Bis Freitag meist bewölkt - morgen in Unterfranken mit etwas Regen, am Donnerstag an den Alpen. Am Freitag im Osten und Südosten Schneeschauer. 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 21:00 Uhr