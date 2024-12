Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe teilweise klar, sonst meist bewölkt. Besonders in Nord- und Ostbayern vereinzelt Regen, Tiefstwerte +8 bis -2 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen. Sonnige Abschnitte besonders im Süden, oft lebhafter Wind. Tageshöchstwerte 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 20:00 Uhr