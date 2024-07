Das Wetter in Bayern: Nachts teils gewittriger Regen bei 13 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Nordwest nach Südost schauerartiger, örtlich gewittriger Regen; nach Mitternacht in Nordbayern trocken. Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Morgen Wolken mit sonnigen Abschnitten, insbesondere in der Nähe der Berge örtlich Schauer oder Gewitter. Ab Donnerstag meist sonnig und trocken Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad, in den Nächten 15 bis bis 9 Grad,

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2024 19:15 Uhr