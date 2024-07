Das Wetter in Bayern: Nachts teils gewittrig und Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils wolkig, teils sonnig und vor allem in Franken örtlich Schauer und lokal kräftige Gewitter. Mitunter lebhafter Wind. In der Nacht stellenweise erneut Schauer und Gewitter bei 16 bis 13 Grad. Die Aussichten: Morgen Wolken mit sonnigen Abschnitten, insbesondere in der Nähe der Berge Niederschläge. Ab Donnerstag zunehmend sonnig und meist trocken. Tageshöchstwerte 20 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 18:00 Uhr