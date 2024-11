Das Wetter in Bayern: Nachts stelleweise Frost

Das Wetter in Bayern: Nachts meist bewölkt. Tiefsttemperaturen je nach Bewölkung zwischen +5 und -4 Grad. In den folgenden Tagen teils bewölkt oder neblig-trüb, teils freundlich. Längerer Sonnenschein nur in Alpen-Nähe. In den Nächten Abkühlung bis -4 Grad; tagsüber maximal 3 bis 9, am Wochenende in den Alpen bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 20:00 Uhr