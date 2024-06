Das Wetter in Bayern: Nachts stellenweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Zunächst nur vereinzelt Regen, später vor allem in Franken und Schwaben gebietsweise kräftige Niederschläge. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende wechselhaft, starke Regenfälle vor allem morgen. Am Montag mehr Sonne als Wolken, nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 16 bis 23, am Montag bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 20:00 Uhr