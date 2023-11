Das Wetter in Bayern: Nachts Schnee und Schneeregen, Tiefstwerte bis minus 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends an den Alpen Regen, der zunehmend bis in die Täler in Schnee übergeht. Sonst Regen-, Graupel- und Schneeschauer, örtlich Gewitter. Windig mit stürmischen Böen. Plus 1 bis minus 4 Grad - Vorsicht Straßenglätte! Auch in den kommenden Tagen viele Wolken und zeitweise Schnee oder Regen und windig. Höchstwerte -1 bis +6 Grad. Nachts gebietsweise leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 17:00 Uhr