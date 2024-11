Das Wetter in Bayern: nachts Regen und örtlich Frost

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, die Schneefallgrenze in den Alpen sinkt auf 1000-900m; Tiefstwerte + 5 bis -2 Grad. In den kommenden Tagen meist bewölkt oder trüb. Morgen Vormittag im Südwesten vereinzelt Regen, Mittwoch und Donnerstag örtlich Regen oder Schneeregen. Nächtliche Tiefstwerte um null, am Tag bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 19:45 Uhr