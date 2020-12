Das Wetter in Bayern: Nachts oft Nebel, am Tag wechselhaft, an den Alpen Sonne

Österreich und Italien stehen vor neuem Lockdown, Schweiz und Schweden verschärfen Maßnahmen

Wien: Nach Deutschland verschärfen immer mehr europäische Länder wieder ihre Corona-Regeln. In Italien beginnt am 21. Dezember ein Lockdown. Über die Feiertage bis 6. Januar sollen Läden und Restaurants wieder schließen, wie Regierungschef Conte am späten Abend in Rom mitteilte. Österreich geht ab dem 26. Dezember für mindestens drei Wochen in den dritten Lockdown. Wer an einem kostenlosen Schnelltest teilnimmt, für den sollen schneller Lockerungen gelten. In der Schweiz müssen ab Dienstag Restaurants, Kinos, Museen und Sportclubs schließen, aber Geschäfte und die Skigebiete dürfen trotz Kritik aus dem Ausland offenbleiben. Auch Schweden rückt von seinem Sonderweg ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 01:00 Uhr