Das Wetter in Bayern: Nachts oft klar und frostig, morgen viel Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, örtlich Nebel und Abkühlung auf -1 bis -7 Grad. Und die Aussichten: Bis zum Dienstag oft sonnig, Höchstwerte zwischen 4 und 12 Grad, in der Nacht Tiefstwerte zwischen 0 und -7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 20:00 Uhr