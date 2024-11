Das Wetter in Bayern: Nachts örtlich Nebel bei +3 bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen klar, sonst trüb durch Nebel und Hochnebel. Tiefsttemperaturen +3 bis -4 Grad. Morgen teils bewölkt oder neblig-trüb, teils freundlich; mit viel Sonne in der Nähe der Alpen und in den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Am Sonntag zunächst freundlich, dann Regen. Montag zeitweise Regen. Höchstwerte 2 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 20:00 Uhr