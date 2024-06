Das Wetter in Bayern: Nachts noch einzelne Schauer, morgen wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Norden und an den Alpen Schauer, später meist trocken und teils klar, teils wolkig. Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern oder Gewittern. Nur am Samstag im Süden öfter Niederschläge. Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 20:00 Uhr