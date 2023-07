Meldungsarchiv - 24.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselhaft mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. In der Nacht zunächst noch Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 17 und 25 Grad.

