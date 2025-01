Das Wetter in Bayern: Nachts meist trüb durch Nebel oder Hochnebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in zunehmend trüb durch Nebel und Hochnebel. Nur in höheren Lagen klar bei Tiefstwerten von minus 2 bis minus 8 Grad. Morgen meist trocken, aber wieder neblig-trüb. Nur in den Alpen und im Bayerischen Wald sonniger. So sieht es dann auch am Wochenende aus, bei Tageshöchstwerten von minus 2 bis plus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 20:00 Uhr