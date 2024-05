Das Wetter in Bayern: Nachts meist sternenklar, Tiefstwerte 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht noch letzte Schauer und Gewitter, später klar oder nur leicht bewölkt bei 12 und 6 Grad. Morgen viel Sonne, mit leichter Schauer- und Gewitterneigung an den Alpen. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 19 und 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 23:00 Uhr