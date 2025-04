Das Wetter in Bayern: Nachts meist klar, Tiefstwerte +3 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Tagsüber und auch am Mittwoch und Donnerstag wieder meist freundlich und nur stellenweise mehr Wolken. Es weht ein lebhafter Wind. Tageshöchstwerte: 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 20:00 Uhr