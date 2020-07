Das Wetter in Bayern: Nachts meist klar, morgen im Süden Sonne, im Norden auch Wolken

Start für bayernweite Corona-Studie unter Kindern

München: In Bayern startet im Spätsommer eine Studie, um herauszufinden, wie ansteckend mit Corona infizierte Kinder sind. Dazu sollen nach den Sommerferien Kinder und Jugendliche von 140 Schulen und Kindertagesstätten im Freistaat untersucht werden. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt "Corona Kids Bavaria" von den Unikliniken in München, Würzburg, Nürnberg, Augsburg und Erlangen. Dabei soll vor allem geklärt werden, ob in Schulen und Kitas die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus bestehe, hieß es. Ministerpräsident Söder sagte bei der Vorstellung der Studie, diese könnte künftig auch bei ähnlichen Pandemiefällen hilfreich sein, weil man so insgesamt den Verlauf einer Infektion und ihre Auswirkungen besser verstehen lerne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 22:15 Uhr