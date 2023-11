Das Wetter in Bayern: Nachts meist klar, 6 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend südlich der Donau vielerorts klar, sonst wechselnd bewölkt. Mitunter lebhafter Wind. Nachts nur in Unterfranken Regen. Abkühlung auf + 6 bis -3 Grad. Morgen zunächst überwiegend freundlich, nur in Unterfranken Wolken. Später mehr Wolken und einzelne Schauer. Freitag und Samstag regnerisch, trüb und windig. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 18:00 Uhr