Das Wetter in Bayern: Nachts letzte Gewitter, morgen oft bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils kräftiger Regen und letzte Gewitter. Tiefstwerte 11 bis 7 Grad. Bis zum Mittwoch oft bewölkt und gebietsweise Regen. An Christi Himmelfahrt vielerorts freundlich, im Süden vereinzelte Schauer. Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 21:00 Uhr