Das Wetter in Bayern: Nachts klar und Abkühlung auf 12 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig und sehr windig, im fränkischen Mittelgebirge vereinzelte, teils gewittrige Schauer. In der Nacht Abkühlung auf bis zu 5 Grad. Die weiteren Aussichten bis Sonntag: Unverändert, morgen noch recht windig, Höchstwerte 20 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 17:00 Uhr