Das Wetter in Bayern. nachts klar, Tiefstwerte bei 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 6 und 12 Grad. Morgen wird es sonnig, im Tagesverlauf gibt es gebietsweise einige Wolken; ab dem Nachmittag sind am Alpenrand Schauer und Gewitter möglich. Am Montag erst teils sonnig, teils bewölkt, später mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Ab Dienstag wird es etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2022 22:00 Uhr