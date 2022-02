Das Wetter in Bayern: Nachts klar, Tiefstwerte -3 bis -12 Grad

Putin versetzt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die sogenannten Abschreckungswaffen des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. In einem vom Kreml verbreiteten Video begründete Putin diesen Schritt mit den - so wörtlich - unfreundlichen und aggressiven Handlungen des Westens. Diese Entscheidung bedeutet, dass auch die Atomwaffen für einen möglichen Start vorbereitet werden sollen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete die russische Ankündigung als unverantwortlich. Präsident Wladimir Putin bediene sich gefährlicher Rhetorik, sagte er dem US-Sender CNN. Die amerikanische UN-Botschafterin Thomas-Greenfield erklärte, Putin eskaliere den Krieg in einer völlig inakzeptablen Art und Weise. Der Westen hatte seinen Sanktionskurs wegen der russischen Angriffe in der Ukraine verschärft. Die USA, Japan und die Europäische Union wollen bestimmte russische Banken vom Zahlungssystem Swift ausschließen. Zugleich wurde bekannt, dass die Ukraine Verhandlungen mit Russland zustimmt. Präsident Selenskyj teilte mit, Unterhändler beider Seiten sollten sich an einem Ort an der belarussischen Grenze treffen. Man sei bereit, ohne Vorbedingungen zu verhandeln. Ein Treffen in Belarus hatte Selenskyj abgelehnt, weil auch von dort aus russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 17:00 Uhr