Das Wetter in Bayern: Nachts klar, später vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist klar, nur im südlichen Alpenvorland gebietsweise trüb. Lebhafter Wind. In der Nacht zunächst klar, nur vereinzelt Wolken und besonders am Bodensee kann es etwas schneien. Die Tiefstwerte minus fünf bis minus zwölf Grad. Die Aussichten: Morgen und am Donnerstag meist sonnig, nur im Süden einige Wolken. Tageshöchstwerte minus drei bis plus zwei Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 18:00 Uhr