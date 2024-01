Das Wetter in Bayern: Nachts klar, im Alpenvorland trüb; Tiefstwerte -5 bis -10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar, im Alpenvorland gebietsweise trüb. Abkühlung auf -5 bis -10 Grad. Morgen viel Sonnenschein, im Alpenvorland mitunter länger trüb. Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt oder trüb und meist trocken. Höchstwerte -2 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 17:00 Uhr