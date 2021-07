Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend letzte Schauer, sonst meist trocken. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um 11 Grad. Die Aussichten bis Samstag Morgen viel Sonne, Freitag und Samstag in Nordbayern freundlich, im Süden unbeständig mit Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 17:00 Uhr