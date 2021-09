Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der meist sternenklaren Nacht Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. Am Tag wieder viel Sonnenschein. Ab Freitag wechselhaft mit Sonne, Wolken sowie örtlichen Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte 19 bis 26 Grad.

