Das Wetter in Bayern: Nachts im Süden Schnee oder Regen - morgen nur in den Alpen Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht fällt im Süden zunächst noch Schnee oder Regen, auch in Teilen Unterfrankens kann es regnen, Sonst vereinzelt Sprühregen oder Schneegriesel. Tiefstwerte 4 bis -2 Grad. Morgen und am Freitag in den Alpen häufig sonnig; ansonsten meist bewölkt oder trüb, besonders nördlich der Donau morgen auch etwas Regen. Nächtliche Tiefstwerte + 5 bis - 4 Grad, Höchstwerte 2 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2024 19:45 Uhr