Das Wetter in Bayern: Nachts im Süden Regen, Tiefstwerte 9 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. Dabei gebietsweise Regen, besonders von Schwaben bis nach Mittelfranken hinein. In der Nacht vor allem im Süden Regen möglich. Temperaturrückgang auf 9 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen im größten Teil Bayerns recht freundlich. Im Laufe des Dienstags von Westen her Schauerneigung. Tagsüber maximal 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 17:00 Uhr