Das Wetter in Bayern: Nachts im Süden noch Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst im Süden noch gebietsweise Regen, sonst teilweise auch länger klar. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag oft bewölkt und zeitweise nass. Sonnige Abschnitte vor allem morgen und am Donnerstag im Süden. Bei 15 bis 21 Grad mitunter recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 20:00 Uhr