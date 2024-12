Das Wetter in Bayern: Nachts im Süden etwas Regen oder Schnee, Tiefstwerte -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Nebel und Straßenglätte. Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad. Morgen meist bewölkt, stellenweise auch neblig; in der Nähe der Alpen etwas Schnee oder Regen. Am Donnerstag im Süden etwas freundlicher. Höchstwerte 0 bis 5 Grad, am Freitag milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 20:00 Uhr