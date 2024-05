Das Wetter in Bayern: Nachts im Süden aufklarend, Tiefstwerte 12 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden und in der Mitte Bayerns zeitweise Regen; sonst zunehmend trocken und klar. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen im Norden zunächst Wolken und Regen, später sonnige Abschnitte und nur noch vereinzelt Schauer; im Süden zunächst länger sonnig, nachmittags und abends Schauer und Gewitter. An Pfingsten Sonne, Wolken und einzelne Schauer und Gewitter bei Höchstwerten von 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 19:45 Uhr