Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend oft bewölkt und windig. Mancherorts Schnee, in tiefen Lagen kann es regnen. In der Nacht kann es schneien. Temperaturen zwischen 1 und -2 Grad. Morgen und an den Feiertagen teils bewölkt, teils sonnig. Im Süden noch etwas Schnee, sonst trocken. Nächtliche Tiefstwerte zwischen 2 und -8 Grad, am Tag -1 bis +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 19:00 Uhr