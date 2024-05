Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Regen, Tiefswerte 11 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und vereinzelt Niederschläge. Im Süden mehr Regen. Tiefstwerte 11 bis 7 Grad. Morgen meist bewölkt und vor allem im Süden gebietsweise Regen, in Franken ab dem Nachmittag freundlicher. An Christi Himmelfahrt und am Freitag weitgehend trocken und vielerorts sonnig. Höchstwerte 12 bis 19 Grad, in den folgenden Tagen noch etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 19:45 Uhr