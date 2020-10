Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Regen, Tiefstwerte 9 bis 6 Grad

Augsburg verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In Wolfsburg blieb die Partie der Schwaben torlos. Damit ist Augsburg aktuell Tabellen-Zweiter. Früh am Nachmittag hat in der zweiten Liga Aufsteiger Würzburg gegen Fürth unentschieden gespielt. Nach einem Fürther Tor in der Nachspielzeit stand es am Ende 2:2. Kiel gewann gegen Düsseldorf 2:1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 17:30 Uhr