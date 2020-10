Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Regen, Abkühlung auf 9 bis 6 Grad

Nach Unwetter in Italien und Frankreich wurden weitere Tote geborgen

Nizza: Das heftige Unwetter am Freitag in den französischen Seealpen und in Ligurien hat offenbar noch mehr Menschen das Leben gekostet als bisher bekannt. An der ligurischen Küste wurden heute fünf Leichen angespült. Die Behörden prüfen nun, ob es sich dabei um Vermisste aus Frankreich handelt. Der französische Regierungschef Castex sagte bei einem Besuch in der Unwetter-Region, es gebe große Sorgen hinsichtlich der endgültigen Opferbilanz. Insgesamt wurden in Frankreich und Italien bislang acht Tote gezählt. Auf beiden Seiten der Grenze hat das Unwetter für Überschwemmungen gesorgt, ganze Häuser wurden von den Wassermassen zerstört - genau wie Straßen und Brücken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 21:30 Uhr