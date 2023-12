Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten gelegentlich Regen. Für den Bayerischen und Oberpfälzer Wald gilt weiterhin eine Warnung vor Dauerregen. In Schwaben und Oberbayern dagegen zunehmend trocken. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Tagsüber südlich der Donau auch sonnig. Im übrigen Bayern meist bewölkt und hier und da etwas Regen. Am 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Mittwoch ähnlich. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Nachts überwiegend frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 20:00 Uhr