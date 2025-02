Das Wetter in Bayern: Nachts Frost, stellenweise Glättegefahr

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst im Süden, später nur noch in Alpennähe teilweise klar. Vereinzelt geringfügig Regen oder Schnee mit Glättegefahr bei -8 bis -13 Grad. Die nächsten Tage bewölkt oder trüb, vereinzelt Regen oder Schnee möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 22:00 Uhr