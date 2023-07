Das Wetter in Bayern: Nachts einzelne Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 11 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Immer weniger Apotheken in Bayern

München: Die Zahl der Apotheken in Bayern ist auch im ersten Halbjahr 2023 weiter gesunken. Nach Angaben der Landesapothekerkammer wurden von Anfang Januar bis Ende Juni 51 Apotheken im Freistaat geschlossen, nur vier wurden im gleichen Zeitraum neu eröffnet. Damit waren Ende Juni noch 2835 Apotheken in Bayern in Betrieb - weniger waren es zuletzt im Jahr 1979. Eine Ursache für den Rückgang ist laut einer Sprecherin der Landesapothekerkammer ein Mangel an Nachwuchs und Fachkräften. Häufig werde kein Nachfolger gefunden, der die Apotheke übernimmt. Davon seien vor allem ländliche Regionen betroffen. Dass der Nachwuchs fehle, liege vor allem an überbordender Bürokratie und daran, dass die Vergütungen zu gering seien. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek forderte den Bund auf, geeignete Rahmenbedingungen für Apotheken zu schaffen.

