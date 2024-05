Das Wetter in Bayern: Nachts einzelne Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schauer oder Gewitter. Für das Alpenvorland und am östlichen Alpenrand gibt es eine Unwetterwarnung. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. An den kommenden Tagen Wolken und Sonne, weiterhin Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 23:00 Uhr