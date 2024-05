Das Wetter in Bayern: Nachts einzelne Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend Sonne und Wolken, im Norden gebietsweise auch bewölkt. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, vor allem im Mittelgebirgsraum und in Alpennähe. Auch in der Nacht einzelne Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. An den kommenden Tagen Wolken und Sonne, weiterhin Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 17:00 Uhr