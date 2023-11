Das Wetter in Bayern: Nachts einzelne Schauer, 6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachts einzelne Schauer, mitunter auch klar. Es kühlt ab auf 6 bis -1 Grad. Die Aussichten: Weiterhin bewölkt und zeitweise Regen. Sonnig vor allem morgen in Alpennähe und am Samstag im Westen Bayerns. Höchstwerte 6 bis 11 Grad, ab Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 20:00 Uhr